مقتل 4 أشخاص في زلزال ضرب شرقي تركيا

لقي أربعة أشخاص مصارعهم في زلزال بقوّة 6.7 ضرب شرقيّ تركيا، مساء اليوم، الجمعة، شعر به سكان تركيا كلها وسورية ولبنان والعراق وفلسطين.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في تغريدة عبر "تويتر"، أن مركز الزلزال يقع في قضاء سيفريجه بالولاية، وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 6.75 كم، دون تفاصيل أخرى؛ فيما قدر مركز الزلازل الأميركي قوة الزلزال بـ6.7 درجات، وقال إنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

WATCH: Strong earthquake in eastern Turkey causes several buildings to collapse; no word on casualties pic.twitter.com/v1UGZIhTFN