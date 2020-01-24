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مقتل 4 أشخاص في زلزال ضرب شرقي تركيا

الجمعة 24 يناير 2020 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 4 أشخاص في زلزال ضرب شرقي تركيا


انقرة /سما/

لقي أربعة أشخاص مصارعهم في زلزال بقوّة 6.7 ضرب شرقيّ تركيا، مساء اليوم، الجمعة، شعر به سكان تركيا كلها وسورية ولبنان والعراق وفلسطين.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في تغريدة عبر "تويتر"، أن مركز الزلزال يقع في قضاء سيفريجه بالولاية، وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 6.75 كم، دون تفاصيل أخرى؛ فيما قدر مركز الزلازل الأميركي قوة الزلزال بـ6.7 درجات، وقال إنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

WATCH: Strong earthquake in eastern Turkey causes several buildings to collapse; no word on casualties pic.twitter.com/v1UGZIhTFN

— BNO News (@BNONews) January 24, 2020

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للزلزال. وأبلغ أهالي مدن وسط وجنوب البلاد، بأنهم شعروا بالزلزال، في حين أصدرت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، تعليمات حول التعامل مع الهزات في حال تكرّرت.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، مصرع أربعة أشخاص من جراء الزلزال الذي تسبب بانهيار خمسة مباني على الأقل. وأضاف سويلو أن الزلزال هز سيفريجه "بقوة شديدة. وأرسلنا فرق الإنقاذ إلى المنطقة".

يذكر أنه في العام 1999 ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 درجات، منطقة إيزميت في غرب تركيا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص، من بينهم نحو ألف في إسطنبول.

#هزة ارضية #تركيا #زلزال

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