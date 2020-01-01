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إسرائيل تواصل تنفيذ الاعمال الانشائية لتوسيع شارع الانفاق

الجمعة 24 يناير 2020 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تواصل تنفيذ الاعمال الانشائية لتوسيع شارع الانفاق


القدس المحتلة / سما /

 تتواصل الاعمال الانشائية لمشروع توسيع شارع 60 (شارع الانفاق) لربط مدينة القدس بالمستوطنات الجنوبية على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في بيت جالا.

وتقوم بتنفيذ المشروع مديرية دائرة الطرق في شركة سوليل بونيه للبنى التحتية (لتطوير وشق الشوارع) ويدعي الجانب الاسرائيلي ان الهدف من المشروع هو تخفيف الازدحامات المرورية التي تشهدها المنطقة في ساعات الصباح والمساء, حيث يشتكي المستوطنين من حركة المرور البطيئة خاصة وان الشارع مخصص لمسار واحد فقط في كلا الاتجاهين

وتسير اعمال تشغيل النفق على امتداد 280 مترا على قدم وساق كما يتم حاليا تثبيت الاعمدة التي سيتم بناء الجسر عليها على امتداد 360 مترا , وبجانب الجسر القائم سيشمل النفق والجسر 3 مسارات لسفر المواصلات والمركبات العامة ,

يشار الى ان المشروع سيخدم سكان المستوطنات الجنوبية وهي (غوش عتصيون وتسور هداسا وبيتار عليت وغيرها)..

وحسب الجانب الإسرائيلي يسافر على شارع الانفاق اكثر من 1300 مركبة و 30 حافلة في ساعات الصباح.

يذكر ان الجانب الإسرائيلي اصدر سابقا أمرٍا عسكريا ، يقْضِي بمصادرةِ ألاراضي التي تقع بمحاذاة النفق الذي أقيم على أراضي مدينة بيت جالا ، والاستيلاء عليها فيما قامت الجرافات الإسرائيلية باقتلاع أشجار الزيتون وتجريف الاراضي التابعة للمواطنين الفلسطينيين لإقامة هذا المشروع.

#شارع الانفاق #اسرائيل #القدس

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