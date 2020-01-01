  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة ظلمت ودفعت الثمن مرتين

حلس يؤكد ان فتح ذاهبة باتجاه معالجة ملفات موظفي السلطة في قطاع غزة العالقة

الجمعة 24 يناير 2020 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حلس يؤكد ان فتح ذاهبة باتجاه معالجة ملفات موظفي السلطة في قطاع غزة العالقة


غزة / سما /

اكد أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ان الحركة ذاهبة باتجاه معالجة ملفات موظفي السلطة في قطاع غزة العالقة سواء الرواتب أو التقاعد المالي والمبكر، أو الفصل عبر تقارير ظالمة.

وقال حلس خلال لقائه المكتب الحركي الطبي في الأقاليم الجنوبية : "لا نقول في المجال الصحي فقط، إنما الجميع. كل من ظلم ومن حُرم من حق، له علينا حق أن نقاتل ونناضل من أجله، سواء من حرم من راتبه أو من تم السطو على جزء من راتبه أو أحيل إلى التقاعد عنوة وقسرا وهو في ذروة عطائه أو من فصل بتقارير ظالمة لا علاقة لها بالواقع".

وأضاف حلس : "كل أولئك الذين ظلموا يجب أن تكون معركتنا معركة الدفاع عنهم"، لافتا إلى أن هناك من أبناء شعبنا لم يتمكنوا على مدار سنوات من أخذ فرصتهم بأن يكونوا جزءًا من الوظيفة العامة أسوة بزملائهم في أماكن أخرى من الوطن.

وشدد حلس على أن "المساواة تقتضي بأن يتساوى أبناءنا وإخواننا في كل مكان"، مستطردا : "نحن لا نخجل أن نقول أن غزة ظلمت ودفعت الثمن مرتين. مرة من الخصوم وأخرى من الأهل".

وأضاف حلس قائلا : "هذا ظلم. آن الأوان أن ينهي وأن ننطلق باتجاه رص صفوفنا لمواجهة التحديات الأكبر، المتمثلة في صفقة القرن والاحتلال والاعداء الذين يريدون طمس هويتنا الوطنية، والسطو على حقوقنا الوطنية".

ولفت مفوض عام التعبئة والتنظيم بالأقاليم الجنوبية لحركة فتح إلى أنه " لا يمكن أن نكون على قدر هذه المعركة وهذا الاستحقاق ونحن نسير بنصف جسدنا وبنصف شعبنا، والنصف الآخر يشعر بالظلم والقهر".

وختم حلس : "وصلنا إلى مرض لا يجدي به حتى إبر البنج، إنما يجدي به العلاج فقط ، ذاهبون معا من أجل المعالجة ضمن الالتزام الوطني بمفهومنا، الذي يعني المساواة بين الجميع".

#غزة #موظفي غزة #قطاع غزة #ملفات غزة #احمد حلس #حركة فتح #التقاعد المالي #رواتب الموظفين #السلطة الفلسطينية #موظفي السلطة

الأكثر قراءة اليوم

هذه هي الفتاة التي أرسل ابن سلمان صورتها لبيزوس (صور)

فيديو.. زيارة تاريخية: وفد سعودي كبير يؤدي الصلاة على أرواح ضحايا "الهولوكوست"

فيديو : كاهن فرعوني ينطق بعد 3 آلاف سنة من تحنيطه

المنخفض الجوي مستمر ...وأجواء شديدة البرودة

معلومات تكشف للمرة الأولى.. اتصالات هاتفية بين "القتيل" وعيادة زوج نانسي عجرم

فيديو: مشهد لا يصدق.. تسقط من الطابق التاسع لكنها تنهض وتمضي في حال سبيلها!

ابنة قاسم سليماني تتكلم اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

نتنياهو وغانتس

"نتنياهو" إلى واشنطن الأحد القادم.. وغانتس يعتبر دعوته لزيارة واشنطن إهانة له

الرئيس وترامب

ردا على ترامب.. الرئاسة: لم يجر أي حديث مع الإدارة الأميركية حول ما تسمى بـ"صفقة القرن"

القسام

"يديعوت": قدرات حماس العسكرية تطورت في مجال الأنفاق.. وعقبتان كانتا تشغلان المؤسسة الأمنية!

524480C

شاهد الفيديو : موقف طريف من بوتين مع رجل امن فلسطيني

l

ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يصل بيت لحم