  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتهام شاب من عيلوط بحيازة سلاح وإطلاق نار

الجمعة 24 يناير 2020 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام شاب من عيلوط بحيازة سلاح وإطلاق نار


رام الله / سما /

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة أمس، لائحة اتهام ضد شاب (28 عاما) من قرية عيلوط، نسبت إليه "إطلاق النار من سلاح، حيازة سلاح، عرقلة عمل شرطي خلال تأدية مهامه"، كما جرى تقديم طلب تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

ووفقا للشرطة فإنه في يوم 9 كانون الثاني الجاري قرابة الساعة 22:00 تلقت الشرطة بلاغا حول سماع دوي إطلاق نار في حرش، في قرية عيلوط. وتوجهت الشرطة إلى المكان وبدأت القوات بالسير باتجاه مكان إطلاق النار، ولاحظ أفراد الشرطة مشتبها به وبحوزته سلاح، وحينما انتبه المشتبه به لوجود الشرطة قام بإطلاق عيارات نارية باتجاه الأشجار القريبة من الشرطة وذلك من أجل إخافتهم وبدأ بالهرب من المكان. وقام أفراد الشرطة على الفور باللحاق به واعتقلوه.

وبحسب ادعاء الشرطة فإنه "عند ملاحظة المشتبه لوجود أفراد الشرطة ومعهم أسلحة، وصراخهم عليه: "توقف، هذه الشرطة، توقف!"، قام على الفور بإلقاء سلاحه من نوع m-16 (وبعد وقت تبين أنّه قد فرغ من الرصاصات)، وحاول رفض التوقف، إلا أنّ الشرطة سيطرت عليه وأوقفته وقامت باعتقاله. وخلال اعتقاله تم ضبط ذخيرة للسلاح m-16 وجرى التحقيق معه وتمديد اعتقاله مرة تلو الأخرى".

#لائحة اتهام #إطلاق نار #سلاح

الأكثر قراءة اليوم

هذه هي الفتاة التي أرسل ابن سلمان صورتها لبيزوس (صور)

فيديو.. زيارة تاريخية: وفد سعودي كبير يؤدي الصلاة على أرواح ضحايا "الهولوكوست"

فيديو : كاهن فرعوني ينطق بعد 3 آلاف سنة من تحنيطه

المنخفض الجوي مستمر ...وأجواء شديدة البرودة

معلومات تكشف للمرة الأولى.. اتصالات هاتفية بين "القتيل" وعيادة زوج نانسي عجرم

فيديو: مشهد لا يصدق.. تسقط من الطابق التاسع لكنها تنهض وتمضي في حال سبيلها!

ابنة قاسم سليماني تتكلم اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

حلس يؤكد ان فتح ذاهبة باتجاه معالجة ملفات موظفي السلطة في قطاع غزة العالقة

نتنياهو وغانتس

"نتنياهو" إلى واشنطن الأحد القادم.. وغانتس يعتبر دعوته لزيارة واشنطن إهانة له

الرئيس وترامب

ردا على ترامب.. الرئاسة: لم يجر أي حديث مع الإدارة الأميركية حول ما تسمى بـ"صفقة القرن"

القسام

"يديعوت": قدرات حماس العسكرية تطورت في مجال الأنفاق.. وعقبتان كانتا تشغلان المؤسسة الأمنية!

524480C

شاهد الفيديو : موقف طريف من بوتين مع رجل امن فلسطيني