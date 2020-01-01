اتهام شاب من عيلوط بحيازة سلاح وإطلاق نار

رام الله / سما /

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة أمس، لائحة اتهام ضد شاب (28 عاما) من قرية عيلوط، نسبت إليه "إطلاق النار من سلاح، حيازة سلاح، عرقلة عمل شرطي خلال تأدية مهامه"، كما جرى تقديم طلب تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

ووفقا للشرطة فإنه في يوم 9 كانون الثاني الجاري قرابة الساعة 22:00 تلقت الشرطة بلاغا حول سماع دوي إطلاق نار في حرش، في قرية عيلوط. وتوجهت الشرطة إلى المكان وبدأت القوات بالسير باتجاه مكان إطلاق النار، ولاحظ أفراد الشرطة مشتبها به وبحوزته سلاح، وحينما انتبه المشتبه به لوجود الشرطة قام بإطلاق عيارات نارية باتجاه الأشجار القريبة من الشرطة وذلك من أجل إخافتهم وبدأ بالهرب من المكان. وقام أفراد الشرطة على الفور باللحاق به واعتقلوه.

وبحسب ادعاء الشرطة فإنه "عند ملاحظة المشتبه لوجود أفراد الشرطة ومعهم أسلحة، وصراخهم عليه: "توقف، هذه الشرطة، توقف!"، قام على الفور بإلقاء سلاحه من نوع m-16 (وبعد وقت تبين أنّه قد فرغ من الرصاصات)، وحاول رفض التوقف، إلا أنّ الشرطة سيطرت عليه وأوقفته وقامت باعتقاله. وخلال اعتقاله تم ضبط ذخيرة للسلاح m-16 وجرى التحقيق معه وتمديد اعتقاله مرة تلو الأخرى".