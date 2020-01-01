  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يهنئ رئيس الصين الشعبية بأعياد الربيع وحلول رأس السنة الصينية

الجمعة 24 يناير 2020 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ رئيس الصين الشعبية بأعياد الربيع وحلول رأس السنة الصينية


رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ بأعياد الربيع وحلول رأس السنة الصينية الجديدة.

وقال الرئيس في برقية التهنئة: "لمناسبة احتفالكم بأعياد الربيع وحلول رأسنة الصينية الجديدة، التي تجسد وحدة وحضارة وثقافة وتقاليد الشعب الصيني العظيم، نتقدم لكم باسم دولة فلسطين وشعبنا وباسمي شخصيا، ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة وشعبكم الصديق بأحر التهاني القلبية".

وأضاف: "نتمنى أن يكون عام  خير تحققون وشعبكم فيه المزيد من التقدم والرخاء، معربين عن اعجابنا الكبير بالانجازات العامة التي حققتموها في المجالات كافة، رغم التحديات والضغوط الخارجية التي تواجهونها بكل حكمة وشجاعة وإصرار، ما جعل الصين في المكانة الأولى على المستوى الدولي".

وأكد الرئيس أن شعبنا الفلسطيني الذي يشارككم احتفالاتكم، يتطلع بأمل كبير إلى الاحتفال بأعياده الوطنية والدينية وقد زال الاحتلال الإسرائيلي وعم السلام ربوع أرضنا المقدسة.

وثمن الرئيس مواقف الصين الداعم لشعبنا في نضاله المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال على أرض دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، مدينة التسامح والسلام، مؤكدا أن علاقة الصداقة التارخية والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا ستظل كما كانت دوما محل اهتمامنا المشترك من أجل دفعها لأعلى مستوى، وفتح آفاق جديدة أمامها في ظل المجالات كافة وبما يخدم مصالحنا وأهدافنا المشتركة.

#الرئيس عباس #الصين

الأكثر قراءة اليوم

هذه هي الفتاة التي أرسل ابن سلمان صورتها لبيزوس (صور)

فيديو.. زيارة تاريخية: وفد سعودي كبير يؤدي الصلاة على أرواح ضحايا "الهولوكوست"

فيديو : كاهن فرعوني ينطق بعد 3 آلاف سنة من تحنيطه

المنخفض الجوي مستمر ...وأجواء شديدة البرودة

فيديو: مشهد لا يصدق.. تسقط من الطابق التاسع لكنها تنهض وتمضي في حال سبيلها!

معلومات تكشف للمرة الأولى.. اتصالات هاتفية بين "القتيل" وعيادة زوج نانسي عجرم

ابنة قاسم سليماني تتكلم اللهجة اللبنانية بطريقة لافتة (فيديو)

الأخبار الرئيسية

نتنياهو وغانتس

"نتنياهو" إلى واشنطن الأحد القادم.. وغانتس يعتبر دعوته لزيارة واشنطن إهانة له

الرئيس وترامب

ردا على ترامب.. الرئاسة: لم يجر أي حديث مع الإدارة الأميركية حول ما تسمى بـ"صفقة القرن"

القسام

"يديعوت": قدرات حماس العسكرية تطورت في مجال الأنفاق.. وعقبتان كانتا تشغلان المؤسسة الأمنية!

524480C

شاهد الفيديو : موقف طريف من بوتين مع رجل امن فلسطيني

l

ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يصل بيت لحم