الرئيس يهنئ رئيس الصين الشعبية بأعياد الربيع وحلول رأس السنة الصينية

رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ بأعياد الربيع وحلول رأس السنة الصينية الجديدة.

وقال الرئيس في برقية التهنئة: "لمناسبة احتفالكم بأعياد الربيع وحلول رأسنة الصينية الجديدة، التي تجسد وحدة وحضارة وثقافة وتقاليد الشعب الصيني العظيم، نتقدم لكم باسم دولة فلسطين وشعبنا وباسمي شخصيا، ومن خلالكم لحكومتكم الموقرة وشعبكم الصديق بأحر التهاني القلبية".

وأضاف: "نتمنى أن يكون عام خير تحققون وشعبكم فيه المزيد من التقدم والرخاء، معربين عن اعجابنا الكبير بالانجازات العامة التي حققتموها في المجالات كافة، رغم التحديات والضغوط الخارجية التي تواجهونها بكل حكمة وشجاعة وإصرار، ما جعل الصين في المكانة الأولى على المستوى الدولي".

وأكد الرئيس أن شعبنا الفلسطيني الذي يشارككم احتفالاتكم، يتطلع بأمل كبير إلى الاحتفال بأعياده الوطنية والدينية وقد زال الاحتلال الإسرائيلي وعم السلام ربوع أرضنا المقدسة.

وثمن الرئيس مواقف الصين الداعم لشعبنا في نضاله المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال على أرض دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، مدينة التسامح والسلام، مؤكدا أن علاقة الصداقة التارخية والشراكة الاستراتيجية بين بلدينا ستظل كما كانت دوما محل اهتمامنا المشترك من أجل دفعها لأعلى مستوى، وفتح آفاق جديدة أمامها في ظل المجالات كافة وبما يخدم مصالحنا وأهدافنا المشتركة.