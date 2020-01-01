الرجوب: فلسطين تستضيف عددا من الفعاليات الكشفية العربية الفترة المقبلة

الكويت /سما/

انطلقت في العاصمة الكويتية الكويت، اليوم الجمعة، أعمال ملتقى الصداقة الكشفي العربي 2020 بتنظيم من جمعية الكشافة الكويتية، بمشاركة دولة فلسطين.

وترأس وفد فلسطين، رئيس جمعية الكشافة الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية.

وهنأ الرجوب الكويت وجمعية الكشافة الكويتية ممثلة برئيسها عبدالله الطريجي، على جمع الدول العربية على أرض الكويت، خاصة في ظل هذا الظرف العربي الصعب وحالة الانقسام والتجاذبات التي يشهدها العالم العربي، مؤكدا أن ذلك يعد برهانا ودليلا واضحا على تميّز وصدق سياسة الكويت كعنصر جامع للعرب.

وقال: "نأمل أن يشكل هذا اللقاء انطلاقة حقيقية باتجاه بناء عقيدة لها علاقة بالوحدة العربية والمصير المشترك للعرب والقيم الإسلامية"، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش الأنشطة العربية الكشفية لعام 2020 ومراجعة بعض القوانين والأنظمة واللوائح.

وأضاف أن فلسطين ستستضيف عددا من الفعاليات الكشفية العربية، "نحن منفتحون لاستضافة أي نشاط عربي حيث نرى أن الزحف العربي والإسلامي إلى فلسطين بقدر ما هو واجب قومي وديني، أيضا نرى فيه رسالة للشعب الفلسطيني أن فلسطين مازالت في العمق العربي والإسلامي".

وعلى هامش الملتقى، اجتمع اللواء الرجوب برئيس المنظمة العربية للكشافة، رئيس الجمعية الكويتية للكشافة عبد الله الطريجي، وأطلعه على الخطط التي تعمل الجمعية الفلسطينية على تنفيذها لتطوير الحركة الكشفية والارشادية الفلسطينية، إضافة للاسترايجية الوطنية للحركة الكشفية والهادفة لبناء حركة كشفية فلسطينية بمنظور وطني، وتعمل بمعزل عن كافة أشكال التجاذبات والتناقضات التي تشهدها فلسطين.

وبحث الرجوب خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون بين جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية والجمعية الكويتية للكشافة بهدف الاستفادة من خبرة الكشافة الكويتية في تطوير الكشافة الفلسطينية.

بدوره، أبدى الطريجي استعداد الجمعية الكويتية للتعاون مع فلسطين في كافة المجالات لتطوير الحركة الكشفية الفلسطينية، سواء من خلال إرسال الخبراء إلى فلسطين، أو من خلال استضافة الكوادر الكشفية الفلسطينية وتدريبهم بالشكل الذي يضمن النهوض بالكشافة الفلسطينية.