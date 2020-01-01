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"حماس": "صفقة القرن" لن تغير شيئاً من حقوق الشعب الفلسطيني

الجمعة 24 يناير 2020 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": "صفقة القرن" لن تغير شيئاً من حقوق الشعب الفلسطيني


غزة / سما /

حذرت حركة " حماس "، اليوم الجمعة، قادة الاحتلال من "الحسابات الخاطئة"، مشددةً على أن الوعود الأمريكية و"صفقة القرن" لن تغير شيئا في حقائق التاريخ وحقوق شعبنا.

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، أن شعبنا الفلسطيني سيواصل دفاعه ورباطه حتى استعادة كل حقوقه المسلوبة.

وفي سياق آخر، عبر الحركة عن فخرها بالجماهير الفلسطينية الوفية لمسرى نبينا محمد، موجهةً لهم التحية الموصولة لكل من شارك في حملة "الفجر العظيم" في ساحات المسجد الأقصى المبارك ومساجد فلسطين عامة، ولكل من شارك في هذه الجملة في عدد من المدن والعواصم العربية والإسلامية

وأضافت أن رسالة "فجركم العظيم" وصلت لأصحاب الصفقة المشؤومة بأنها لن تمر، وستبقى هوية المسجد الأقصى إسلامية فلسطينية، وأن محاولة المساس بحقوق شعبنا في أرضه ومقدساته سيواجهها أبناء شعبنا مع أحرار أمتنا بكل قوة.

وأكدت على ضرورة مواصلة الرباط في ساحات الأقصى، ومواصلة حملة "الفجر العظيم"، داعيةً أبناء شعبنا كافة وجماهير أمتنا العربية والإسلامية إلى المشاركة فيها.

وتابعت "إن الجنون الذي أصاب قادة الاحتلال ودفعهم لحملة اعتقالات وإبعاد ضد أهلنا في القدس ، والاعتداء على المصلين، لن تزيد شعبنا المرابط إلا عزيمة وإصرارا على حماية مقدساته".

#غزة #حماس #صفقة القرن #الشعب الفلسطيني #حقوق

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