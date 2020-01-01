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الجهاد: "صفقة القرن" تؤسس لنهب باقي حقوق الشعب الفلسطيني

الجمعة 24 يناير 2020 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: "صفقة القرن" تؤسس لنهب باقي حقوق الشعب الفلسطيني


غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي يوسف الحساينة، إن ما تنوي الإدارة الأمريكية لطرحه من خلال "صفقة القرن" يؤسس لسرقة ونهب باقي حقوق الشعب الفلسطيني وتهويد مقدساته ومصادرة أرضه.

وأكد الحساينة في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية المتصهينة تتصرف بعقل القراصنة، إذ تُشرع النهب والاستيلاء والسرقة لأرض فلسطين ومقدساتها وتمارس إرهابا كونيا على شعوب العالم.

وشدد على أن واشنطن تخدع العالم حين تزعم أنها تسعى لحل لقضية فلسطين، وما تقوم به وتروج له يتناغم مع القراصنة التاريخيين في الكيان المحتل، ومع تآمر مذل ومهين من أنظمة التطبيع والخيانة.

#الجهاد الاسلامي #صفقة القرن #الشعب الفلسطيني #غزة

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