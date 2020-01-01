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الرئيس يستقبل رئيس أرمينيا

الجمعة 24 يناير 2020 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل رئيس أرمينيا


بيت لحم / سما /

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان، والوفد المرافق، في قصر الرئاسة بمدينة بيت لحم.

ورحب الرئيس، بالرئيس الضيف، مؤكدا أهمية هذه الزيارة لبيت لحم مدينة مهد المسيح، وللاطلاع على الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني جراء الاحتلال.

وهنأ الرئيس عباس، الرئيس الأرميني بأعياد الميلاد المجيدة وفق التقويم الأرمني، خاصة أن الفلسطينيين من أصول أرمينية يشكلون جزءا هاما من أبناء شعبنا، ونحرص كل عام على المشاركة بهذه المناسبة الدينية الوطنية.

من جهته، أكد الرئيس سركيسيان، موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام والاستقرار وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد الرئيس الضيف حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة البلدين.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء، وزير  الإعلام نبيل أبو ردينه، ووزير الخارجية رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار ابو عماره.

وكان الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان، قد وصل اليوم الجمعة، مدينة بيت لحم.

وزار الرئيس سركيسيان كنيسة المهد، وكان باستقباله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، وبطريرك الأرمن نورهان مانوغيان، ومدير عام الشرطة العقيد طارق الحاج .

وتجول الرئيس الأرميني في أرجاء الكينسة، واستمع إلى شرح مفصل عنها.

#الرئيس عباس #بيت لحم #رئيس أرمينيا

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