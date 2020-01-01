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"فتح": أي خطة تتعارض مع حقوق شعبنا مصيرها الفشل وستسقط كسابقاتها

الجمعة 24 يناير 2020 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": أي خطة تتعارض مع حقوق شعبنا مصيرها الفشل وستسقط كسابقاتها


رام الله / سما /

 أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن أي خطة تتعارض مع حقوق شعبنا الفلسطيني، والتي كفلتها الشرعية الدولية مصيرها الفشل، وستسقط كسابقاتها من المشاريع المشبوهة.

وقالت الحركة على لسان عضو المجلس الثوري، المتحدث باسمها أسامه القواسمي، اليوم الجمعة، إن حقوقنا واضحة لا لبس فيها، وتتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967، والمعترف بها في الأمم المتحدة بعاصمتها القدس، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بقضيتنا.

وأضاف "ظن البعض أن الضغوطات والتهديدات والوقت كفيل بتغيير أو تليين مواقفنا اتجاه حقوقنا، لن يتحقق، وسيتبدد تحت وطأة نضال شعبنا وصموده وموقف قيادتنا الثابت".

#حركة فتح #صفقة القرن #اسامة القواسمي #الشعب الفلسطيني

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