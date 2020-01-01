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إصابة 3 مواطنين بينهم ناشط إسرائيلي في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 24 يناير 2020 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 3 مواطنين بينهم ناشط إسرائيلي في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية


قلقيلية / سما /

 أصيب ثلاثة مواطنين بينهم ناشط إسرائيلي بالقنابل الاسفنجية، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال حاولت اقتحام القرية تزامنا مع انطلاق المسيرة بعد صلاة الجمعة، وأغرقت منازل المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأضاف أن مواجهات اندلعت مع المواطنين الذين تصدوا لمحاولة اقتحام القرية، ما أدى لإصابة ثلاثة متظاهرين بينهم ناشط إسرائيلي بالقنابل الاسفنجية بشكل مباشر، نقلوا على أثرها إلى المستشفى.

وأشار إلى أن المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتصعيد وتعميم المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، إضافة إلى مشاركة عدد من المتضامنين الأجانب والنشطاء الإسرائيليين.

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