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بينت: سنبدأ بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مستوطنات الضفة وبموافقة أمريكا

الجمعة 24 يناير 2020 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت: سنبدأ بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مستوطنات الضفة وبموافقة أمريكا


القدس المحتلة / سما /

علق وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت،  يوم الجمعة، على التقارير الإعلامية المتداولة حول صفقة ترامب.

وقال بينيت عبر حسابه الخاص على "تويتر" :"هذه ليست دعاية انتخابية، وسنبدأ بفرض السيادة على جميع المستوطنات في الضفة".

תם עידן הדיבורים – ריבונות מלאה עכשיו.
בתוך שבועים יש להחיל ריבונות על ההתיישבות כולה.
עומדת בפנינו הזדמנות להחיל את החוק הישראלי על 100% מיישובי יו״ש, עוד לפני הבחירות, ללא הכרה במדינה פלסטינית, בהסכמת ארה״ב.
זה לא תעלול בחירות – זה לא נאום יפה – אלה מעשים שצריך לעשות ומהר>>

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) January 24, 2020

وتابع:"هذه فرصة قبل الانتخابات لفرض القانون الإسرائيلي كاملا 100% على المستوطنات دون الاعتراف بدولة فلسطينية. وكل هذا بموافقة أمريكية".

#نفتالي بينت #صفقة القرن #مستوطنات الضفة #امريكا #ترامب #الانتخابات

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