بينت: سنبدأ بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مستوطنات الضفة وبموافقة أمريكا

القدس المحتلة / سما /
علق وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، يوم الجمعة، على التقارير الإعلامية المتداولة حول صفقة ترامب.
وقال بينيت عبر حسابه الخاص على "تويتر" :"هذه ليست دعاية انتخابية، وسنبدأ بفرض السيادة على جميع المستوطنات في الضفة".
תם עידן הדיבורים – ריבונות מלאה עכשיו.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) January 24, 2020
בתוך שבועים יש להחיל ריבונות על ההתיישבות כולה.
עומדת בפנינו הזדמנות להחיל את החוק הישראלי על 100% מיישובי יו״ש, עוד לפני הבחירות, ללא הכרה במדינה פלסטינית, בהסכמת ארה״ב.
זה לא תעלול בחירות – זה לא נאום יפה – אלה מעשים שצריך לעשות ומהר>>
وتابع:"هذه فرصة قبل الانتخابات لفرض القانون الإسرائيلي كاملا 100% على المستوطنات دون الاعتراف بدولة فلسطينية. وكل هذا بموافقة أمريكية".