بينت: سنبدأ بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مستوطنات الضفة وبموافقة أمريكا

القدس المحتلة / سما /

علق وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، يوم الجمعة، على التقارير الإعلامية المتداولة حول صفقة ترامب.

وقال بينيت عبر حسابه الخاص على "تويتر" :"هذه ليست دعاية انتخابية، وسنبدأ بفرض السيادة على جميع المستوطنات في الضفة".

תם עידן הדיבורים – ריבונות מלאה עכשיו.

בתוך שבועים יש להחיל ריבונות על ההתיישבות כולה.

עומדת בפנינו הזדמנות להחיל את החוק הישראלי על 100% מיישובי יו״ש, עוד לפני הבחירות, ללא הכרה במדינה פלסטינית, בהסכמת ארה״ב.

זה לא תעלול בחירות – זה לא נאום יפה – אלה מעשים שצריך לעשות ומהר>> — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) January 24, 2020

وتابع:"هذه فرصة قبل الانتخابات لفرض القانون الإسرائيلي كاملا 100% على المستوطنات دون الاعتراف بدولة فلسطينية. وكل هذا بموافقة أمريكية".