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هنية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الماليزيين

الجمعة 24 يناير 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الماليزيين


كوالالمبور /سما/

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ووفد قيادة الحركة المرافق له اليوم الجمعة، السيدة وان عزيزة إسماعيل نائب رئيس الوزراء الماليزي ومعالي وزير الداخلية محيي الدين ياسين.

ووفق بيان لحركة حماس، فقد استعرض هنية التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها، وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين في إطار ما يسمى بصفقة القرن التي أعيد الحديث حول محاولات فرضها مؤخرًا وتستهدف ثوابت القضية الفلسطينية.

وأكد هنية -وفق البيان- ضرورة مواجهة الصفقة وما يخطط لها، قائلًا إن الشعب الفلسطيني لن يمرر هكذا مخططات.

وشرح هنية الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون، سواء في مخيمات اللجوء، أو في الضفة المحتلة ومصادرة الأراضي ومضاعفة المستوطنات والمستوطنين وممارساتهم العدوانية العنصرية، وحصار غزة وما نجم عنه من آثار صعبة.

وأكد في الوقت نفسه صورة الصمود والتحدي التي يعكسها الفلسطيني أيضًا، ورفضه لكل الإملاءات وإجهاضه للمؤامرات المختلفة، والتفاف الفلسطينيين حول المقاومة التي تشكل لهم الدرع الحامي وعنوان الثبات.

#اسماعيل هنية #حماس #ماليزيا

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