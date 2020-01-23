معلومات تكشف للمرة الأولى.. اتصالات هاتفية بين "القتيل" وعيادة زوج نانسي عجرم

سما / وكالات/

كشفت محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم "ريهاب البيطار" تفاصيل وتطورات جديدة في القضية ، وآخر ما توصلت له التحقيقات اللبنانية .

وأكدت المحامية البيطار ، أن الدكتور فادى الهاشم خضع لجلسة مطولة أمام قاضى التحقيق الأول، وتبين وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف بعيادته، مشيرة أن من ضمنها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة.

وقالت ريهاب البيطار، عبر حسابها على تويتر : "خضع فادى الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضى التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادى منها مكالمة مدتها 4:32 دقيقة، وتقدم فادى الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب هذا وقد ترك فادى الهاشم رهن التحقيق".

وأضافت: "عينت الجلسة القادمة بتاريخ 2020/3/10 استدعاء كل العاملين في العيادة للتحقيق، وشخص يدعى أبو الذهب وشقيقة فادى الهاشم للتحقيق معهم فى الجلسة وأخذ إفادتهم".

يشار إلى أن زوج نانسي عجرم خضع أمس الخميس للتحقيق من قبل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، الذي قرر تأجيل الجلسة بعد الاطلاع على داتا الاتصالات.

وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية، غادة عون، أعطت إشارة بختم التحقيق الأولي، ثم ادعت على الهاشم بجناية القتل القصدي استنادا للمادة 547 من قانون العقوبات.