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الحية يدعو الأمة العربية والإسلامية لنصرة المسجد الأقصى

الجمعة 24 يناير 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية يدعو الأمة العربية والإسلامية لنصرة المسجد الأقصى


غزة / سما /

دعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، اليوم الجمعة، الأمة العربية والإسلامية إلى الاحتشاد في كل الساحات دفاعًا ونصرة للمسجد الأقصى المبارك.

وطالب الحية في كلمة مصورة ضمن حملة الفجر العظيم، بمزيد من حركة التضامن والدفاع عن المسجد الأقصى في كل ربوع العالم.

وأضاف "فلتلتهب الأرض في كل أماكننا على الغزاة المحتلين، جماهير الأمة ستنتصر للأقصى، ومن حقها أن تقاوم الاحتلال وتطرده بكل الوسائل".

وشدد على أن شعبنا وأمتنا ستفتدي المسجد الأقصى ومقدساتها بكل ما تملك، كما جاء عبر موقع الحركة الرسمي.

وتوجه بالتحية للمرابطين والمحتشدين في صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك، قائلاً "كلما ارتفعت حناجركم وراياتكم واعتصاماتكم فإنكم تخيفون الاحتلال، ويتراجع عن مخططاته الخبيثة".

#الحية #حماس #المسجد الأقصى

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