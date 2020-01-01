الأردن يدين انتهاكات إسرائيل للأماكن المقدسة ويطالب بوقفها

عمان /سما/

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، اعتداء شرطة الاحتلال على مصلين في المسجد الأقصى، عقب انتهاء صلاة فجر الجمعة.

وأكد الناطق باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، في بيان، أن ما جرى من اقتحام لشرطة الاحتلال للحرم الشريف والاعتداء على المصلين الآمنين ممارسة استفزازية مدانة وانتهاكاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وفقاً للقانون الدولي.

وشدد على ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى وحرية المصلين وسلامتهم واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني ووقف انتهاكاتها المتواصلة للأماكن المقدسة وتجنب الاستفزاز والتصعيد.