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إطلاق فرع لرابطة طلبة الطب للأبحاث في جامعة النجاح

الجمعة 24 يناير 2020 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق فرع لرابطة طلبة الطب للأبحاث في جامعة النجاح


نابلس / سما /

 أطلق طلبة كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية، الفرع الطلابي لرابطة طلبة الطب للأبحاث في الجامعة.

وستقوم الرابطة بتنظيم نشاطاتها في سبيل تعزيز البحث العلمي لدى طلبة الكلية، وسيشرف على تنسيق أعمال الرابطة الطالبان عمر سفاريني وعمار ذبالح وبإشراف الدكتورة بسمة ضميري.

وستعمل الرابطة على تقديم دورات تدريبية عن كيفية إجراء البحث العلمي وأخلاقياته، والتحليل الإحصائي، كما ستشمل الدورات التي ستقدمها د. ضميري، محاضرات وورش عمل ودروس بواسطة شبكة الإنترنت.

يُذكر أنه تم إنشاء الفرع الطلابي لرابطة طلبة الطب للأبحاث في الجامعة امتداداً للرابطة الدولية لطلبة الطب، حيث ستشكل شبكة مع العديد من جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علماً بأن مقر الشبكة هو مصر.

كما يمتلك الفرع الطلابي المُؤسس هيكلية إدارية من الطلبة، ولديه شروط خاصة للانتساب والاستفادة من نشاطاته.

#نابلس #جامعة النجاح

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