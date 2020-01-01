فيديو: مشهد لا يصدق.. تسقط من الطابق التاسع لكنها تنهض وتمضي في حال سبيلها!

وكالات

سقطت امرأة روسية من نافذة الطابق التاسع وارتطمت بالأرض بصورة رهيبة، فوق أكوام الثلج ثم نهضت ومشت إلى حال سبيلها.

هذه الحادثة العجيبة حصلت في مدينة إيزلوشينسك في إقليم خانتي مانسيسك ذي الحكم الذاتي بروسيا الاتحادية.

وتظهر المرأة وهي تنهض بالرغم من سقوطها المدوي، وتنفض ملابسها ثم تمضي بخطى ثابتة، كما لو أنها نزلت إلى الطابق الأول بالمصعد.

Быстрый спуск с 9го этажа на первый через окно и ни одного перелома. Женщина приземлилась в сугроб, отряхнулась и пошла по своим делам. Сейчас правда она в реанимации с ушибами внутренних органов pic.twitter.com/9dPFjUYFQp — Лента.ру (@lentaruofficial) ٢٤ يناير ٢٠٢٠

وذكرت مواقع إخبارية روسية أن المرأة عقب ذلك طلبت من الجيران استدعاء الإسعاف، ونقلت إلى أحد المستشفيات حيث أدخلت إلى العناية المشددة بسبب أضرار أصابت أعضاءها الداخلية فيما لم تتعرض لأي كسور.

وعلى الرغم من كل ذلك لم يتخل الحظ الحسن عنها، فقد أكد الأطباء أن حالتها مستقرة ولا يوجد ما يهدد وضعها الصحي.