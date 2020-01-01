شاهد الفيديو : موقف طريف من بوتين مع رجل امن فلسطيني

رام الله / سما /

اظهر الرئيس الروسي فلاديمر بوتين احتراما لرجل امن فلسطيني خلال استقبله يوم امس في مدينة بيت لحم.

واظهر فيديو لحظة اعادة بوتين قبعة عسكرية لاحد رجال الامن الفلسطينيين ووضعها على رأسه بعد ان سقطت منه اثناء استقباله في قصر الرئيس بالمدينة.

وشهد المقطع اهتماما كبيرا من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمر بوتين إلى مدينة بيت لحم مساء الخميس، للقاء الرئيس محمود عباس وبحث العديد من المسائل الخاصة بالعلاقات الثنائية، والأوضاع العامة في الشرق الأوسط والتركيز على جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان في استقبال بوتين الرئيس محمود عباس في قصر الرئاسة في بيت لحم.

وأكد الرئيس عباس نيته زيارة روسيا في مايو المقبل بمناسبة الاحتفالات بذكرى عيد النصر على النازية.