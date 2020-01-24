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انقلاب على حقوق الشعب الفلسطيني

الخضري: صفقة القرن تُطبق عملياً على الأرض بدعم أمريكي

الجمعة 24 يناير 2020 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: صفقة القرن تُطبق عملياً على الأرض بدعم أمريكي


غزة / سما/

غزة- وحدة الإعلام

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن صفقة القرن تُطبق عملياً على الأرض منذ أكثر من عام بدعم أمريكي كامل للاحتلال الإسرائيلي، بالانقضاض على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء أي امكانية لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة 24-1-2020 إن الإعلان عن تفاصيل الصفقة يهدف لمنح الاحتلال مزيداً من المكتسبات، وهو جزء من الترويج وشرعنة الصفقة.

وفي تفاصيل تطبيق الصفقة، قال الخضري" بدا ذلك واضحا من خطوات عملية بنقل السفارة الأمريكية للقدس، والاعتراف بها عاصمة للاحتلال، وشرعنة الاستيطان واعتباره لا يتناقض مع القانون الدولي".

وأضاف " أوقفت الولايات المتحدة الدعم المقدر بنحو 360 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" في محاولة للانقضاض على قضية اللاجئين، والعمل على تقويض اونروا في الأمم المتحدة، ومحاولة عدم تجديد تفويضها".

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل التهام وسرقة الأرض بشكل كامل في الضفة الغربية والقدس، وخنق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشدد الخضري على أن هذه جزء من خطوات كثيرة اتخذتها الإدارة الأمريكية والاحتلال بشكل منسق ومدروس ضمن تنفيذ صفقة القرن.

وأكد أن الصفقة انقلاب على حقوق الشعب الفلسطيني، وخطر داهم يتطلب وحدة وطنية شاملة وحقيقية تمتن الجبهة الداخلية وتواجه المخططات الخطيرة، إلى جانب مواجهة فلسطينية على كل المستويات، وتفعيل الدبلوماسية واستنهاض الأمة العربية وأصدقاء فلسطين في العالم.

وقال الخضري" الحق الفلسطيني مُقدس ومشروع، وشعبنا صامد وثابت على ارضه ولن ييأس ولن يستسلم".

#جمال الخضري #صفقة القرن #امريكا #الشعب الفلسطيني

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