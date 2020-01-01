  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يصل بيت لحم

الجمعة 24 يناير 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يصل بيت لحم


رام الله / سما /

وصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، اليوم الجمعة، إلى مدينة بيت لحم، في زيارة رسمية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان باستقبال الأمير تشارلز، محافظ بيت لحم كامل حميد، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، وسفير دولة فلسطين لدى بريطانيا حسام زملط، ورئيس البلدية أنطون سلمان، ورجال دين مسلمين ومسيحيين.

واستهل ولي العهد زيارته للمدينة بالتجول داخل مسجد عمر بن الخطاب ومن ثم توجه إلى كنيسة المهد وتجول داخلها، حيث قدمت له معايعة شرحا مفصلا حول الكنيسة وتاريخها، وأعمال الترميم في الكنيسة، واللوحات الفسيفسائية التي تم اكتشافها مؤخرا.

وأدى الأمير تشارلز صلاة خاصة، في كنيسة مار جريس بالمهد، وقُدمت له هدية تذكارية.

#بيت لحم #الأمير تشارلز

الأكثر قراءة اليوم

تم تفعيلها.. روابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر يناير 2020

هذه هي الفتاة التي أرسل ابن سلمان صورتها لبيزوس (صور)

دحلان وحماس:من العداء إلى البراغماتية السياسية..د. أحمد يوسف

أراد ابتزازه .. ابن سلمان اعترف "ضمنا" باختراق هاتف بيزوس

مسؤول عسكري إسرائيلي يهدد : سنرد بقوة إن لم يتوقف إطلاق البالونات من غزة

واشنطن تدعو نتنياهو وغانتس لاجتماع بالبيت الأبيض بشأن صفقة القرن

رئيس الموساد الأسبق يدعو إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة وضم الاغوار..

الأخبار الرئيسية

o

فيديو.. زيارة تاريخية: وفد سعودي كبير يؤدي الصلاة على أرواح ضحايا "الهولوكوست"

860x484

قائد جيش الاحتلال بالضفة يوقع على هدم منازل عدد من منفذي العمليات

ترامب يؤكد انه سيكشف عن "صفقة القرن" قبل الثلاثاء المقبل

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في القدس وتقتحم الاقصى وتعتدي على المصلين

ترامب

ترامب يعقب على التقارير التي تحدثت عن مضمون وتوقيت اعلان صفقة القرن.. "محض تكهنات"