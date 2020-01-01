ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يصل بيت لحم

رام الله / سما /

وصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، اليوم الجمعة، إلى مدينة بيت لحم، في زيارة رسمية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان باستقبال الأمير تشارلز، محافظ بيت لحم كامل حميد، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، وسفير دولة فلسطين لدى بريطانيا حسام زملط، ورئيس البلدية أنطون سلمان، ورجال دين مسلمين ومسيحيين.

واستهل ولي العهد زيارته للمدينة بالتجول داخل مسجد عمر بن الخطاب ومن ثم توجه إلى كنيسة المهد وتجول داخلها، حيث قدمت له معايعة شرحا مفصلا حول الكنيسة وتاريخها، وأعمال الترميم في الكنيسة، واللوحات الفسيفسائية التي تم اكتشافها مؤخرا.

وأدى الأمير تشارلز صلاة خاصة، في كنيسة مار جريس بالمهد، وقُدمت له هدية تذكارية.