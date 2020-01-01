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فيديو.. زيارة تاريخية: وفد سعودي كبير يؤدي الصلاة على أرواح ضحايا "الهولوكوست"

الجمعة 24 يناير 2020 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. زيارة تاريخية: وفد سعودي كبير يؤدي الصلاة على أرواح ضحايا "الهولوكوست"


القدس المحتلة / سما /

نشر "إسرائيل بالعربية" مقطع فيديو لأداء الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي، محمد العيسى، والوفد المرافق له الصلاة على أرواح ضحايا الهولوكوست خلال زيارتهم لمعسكر "أوشفيتز" ببولندا.

وكان العيسى صحبة وفد من كبار رجال الدين قد زار أمس الخميس، موقع الإبادة الجماعية "الهولوكوست" في معسكر "أوشفيتز" ببولندا.

وذكرت رابطة العالم الإسلامي ومقرها السعودية، أن العيسى ترأس، في "موقف تاريخي"، وفدا من كبار العلماء المسلمين إلى معسكر الإبادة الجماعية النازي "أوشفيتز" ببولندا، في مستهل جولة دولية "تضامنية مع كل الضحايا"، تتضمن زيارة "موقع المذابح" في سربريتسا بالبوسنة والهرسك.

العيسى الذي شغل وزيرا للقضاء في المملكة العربية السعودية، هو أكبر زعيم ديني مسلم يزور معسكر الإبادة هذا العام، ورافقه وفد رفيع المستوى من السنة والشيعة.

وهذا الاتجاه الذي بدأه العيسى قبل عامين، عندما أرسل إلى متحف المحرقة في واشنطن، حيث عبر عن تعاطفه مع الضحايا وأوضح أن "الإسلام الحقيقي لا يمكن أن يقبل مثل هذه الجرائم". كما زار متحف الهولوكوست في واشنطن لاحقا.

ويعتبر العيسى، مقربا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الرجل القوي في المملكة. ويقود العيسى بتشجيع من بن سلمان، اتجاه الحوار بين الأديان الثلاثة والانفتاح على اليهودية والمسيحية. ويقود الأمير من خلال رؤية 2030 اتجاه انفتاح المملكة على العالم.

#الهولوكوست #السعودية #صلاة

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