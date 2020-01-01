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هل أحرج ولي عهد بريطانيا نائب الرئيس الأمريكي في إسرائيل؟ (فيديو)

الجمعة 24 يناير 2020 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل أحرج ولي عهد بريطانيا نائب الرئيس الأمريكي في إسرائيل؟ (فيديو)


القدس المحتلة / سما /

أثار موقف ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، تجاه نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، خلال فعاليات ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" أمس في إسرائيل، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أظهر مقطع فيديو، الأمير تشارلز وهو يتجاوز بينس وزوجته، اللذين وقفا لمصافحته خلال الاحتفال، الذي أقيم أمس في إسرائيل، بينما ربت بينس على كتف الأمير بعد مروره.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الموقف بـ"المحرج" بالنسبة إلى نائب الرئيس الأمريكي، فيما ربط آخرون موقف الأمير البريطاني، بمهاجمة الإدارة الأمريكية للناشطة البيئية غريتا تنبرغ.

من جهة أخرى، تحدث ناشطون آخرون عن أن الأمير البريطاني وبينس إلتقيا في وقت سابق من الاحتفال، ما دفع بتشارلز إلى عدم مصافحته مجددا.

#ولي عهد بريطانيا #القدس #مايك بينس

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