هل أحرج ولي عهد بريطانيا نائب الرئيس الأمريكي في إسرائيل؟ (فيديو)

أثار موقف ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، تجاه نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، خلال فعاليات ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" أمس في إسرائيل، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أظهر مقطع فيديو، الأمير تشارلز وهو يتجاوز بينس وزوجته، اللذين وقفا لمصافحته خلال الاحتفال، الذي أقيم أمس في إسرائيل، بينما ربت بينس على كتف الأمير بعد مروره.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الموقف بـ"المحرج" بالنسبة إلى نائب الرئيس الأمريكي، فيما ربط آخرون موقف الأمير البريطاني، بمهاجمة الإدارة الأمريكية للناشطة البيئية غريتا تنبرغ.

Looks like Prince Charles isn't a fan of how the Trump administration is attacking Greta Thunberg, either. Watch as he passes over Mike Pence in the recieving line. pic.twitter.com/afOtYTrr9Y