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حماس : "صفقة القرن" لن تمر

الجمعة 24 يناير 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : "صفقة القرن" لن تمر


غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس ان التسريبات المتلاحقة حول قرب إعلان الإدارة الأمريكية لما يسمى "صفقة القرن" ، استمرار لتماهي الولايات المتحدة مع رؤية اليمين الاسرائيلي، وإصرار على المشاركة في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحركة ان أي صفقة أو مشروع ينتقص من حقوقنا الكاملة بأرضنا ومقدساتنا لن يمر، وكل محاولات تمرير هذه الصفقة سيتحطم على صخرة مقاو مة شعبنا وصموده.

وأضاف  :"شعبنا الفلسطيني هو الذي سيحدد مصيره بنفسه، عبر ثورته المستمرة ونضاله المشروع وإيمانه المطلق بعدالة قضيته، وقدرته على التضحية حتى انتزاع حريته وطرد المحتل".

وأكد أن "حدود الوطن الفلسطيني ومدينته المقدسة رسمها الشعب الفلسطيني بدمائه التي سالت عبر تاريخه مقاومته للمحتل، ولن تُرسم هذه الحدود بقرار من ساكن البيت الأبيض، ولن تستطيع قوة أن تختزل هذه الحدود المُسيجة بدماء واشلاء شهدا ء شعبنا وأمتنا".

#حماس #صفقة القرن #اسرائيل

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