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ترامب يؤكد انه سيكشف عن "صفقة القرن" قبل الثلاثاء المقبل

الجمعة 24 يناير 2020 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يؤكد انه سيكشف عن "صفقة القرن" قبل الثلاثاء المقبل


القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إنه يخطط للكشف عن خطة السلام بشأن الشرق الأوسط "صفقة القرن" قبل زيارة قادة الاحتلال للبيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف ترامب في تصريحات لصحفيين على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) عندما سؤل عن موعد طرح البيت الأبيض للخطة: "ربما نصدرها قبيل مجيئهم"، في إشارة لزيارة قادة إسرائيل، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

كانت الرئاسة الفلسطينية قد حذرت الإدارة الأمريكية مساء الخميس، من أي خطوة تخالف الشرعية الدولية قبيل طرح خطتها للسلام مع إسرائيل.

وأكد الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، على الرفض الفلسطيني القاطع للقرارات الأمريكية التي جرى إعلانها بشأن القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي.

وجدد أبو ردينة "التأكيد على موقفنا الثابت الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال إنه "إذا ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة إجراءات نحافظ فيها على حقوقنا الشرعية، وسنطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال"، مضيفا "نحذر إسرائيل والإدارة الأمريكية من تجاوز الخطوط الحمراء".

وأعلنت إسرائيل أن الإدارة الأمريكية استدعت كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة بيني جانتس إلى واشنطن الأسبوع المقبل لاطلاعهما على تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن تمهيدا لطرح الخطة على الملأ ونشر تفاصيلها.

ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية منذ إعلان ترامب نهاية عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة بعد ذلك بأشهر.

#ترامب #صفقة القرن #اسرائيل

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