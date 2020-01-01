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إرهابيون يهود يضرمون النار بمسجد في بيت صفافا في القدس

الجمعة 24 يناير 2020 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إرهابيون يهود يضرمون النار بمسجد في بيت صفافا في القدس


القدس المحتلة / سما /

أقدم إرهابيون يهود على إضرام النار في مسجد في حي بيت صفافا في القدس، اليوم الجمعة، وخطوا كتابات على جدران، تظهر أن الحريق كأنه احتجاج على محاولة قوات الاحتلال إخلاء بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية.

ووصلت إلى مكان الحريق قوات إطفاء، التي تمكنت من إخماد النار، التي أدت إلى أضرار، ومن دون التسبب بإصابات.

وكتب الإرهابيون على الجدران كتابات ضد إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "كومي أوري" القريبة من مستوطنة "يتسهار" معقل غلاة المستوطنين المتطرفين، والواقعة جنوب مدينة نابلس.

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