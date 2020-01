ترامب يعقب على التقارير التي تحدثت عن مضمون وتوقيت اعلان صفقة القرن.. "محض تكهنات"

عقب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، على التقارير التي تحدثت عن مضمون و توقيت اعلان خطة السلام الامريكية المعروفة اعلاميا باسم صفقة القرن

وقال ترامب في اول تعقيب رسمي عبر صفحته الرسمية على (تويتر): "التقارير عن تفاصيل أو توقيت خطتنا للسلام في الشرق الأوسط، والتي لم يُكشف عنها، محض تكهنات".

ولفت الرئيس ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى الترحيب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وزعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس في البيت الأبيض الأسبوع القادم.

