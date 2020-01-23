ترامب يعقب على التقارير التي تحدثت عن مضمون وتوقيت اعلان صفقة القرن.. "محض تكهنات"

واشنطن /سما/

عقب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، على التقارير التي تحدثت عن مضمون و توقيت اعلان خطة السلام الامريكية المعروفة اعلاميا باسم صفقة القرن

وقال ترامب في اول تعقيب رسمي عبر صفحته الرسمية على (تويتر): "التقارير عن تفاصيل أو توقيت خطتنا للسلام في الشرق الأوسط، والتي لم يُكشف عنها، محض تكهنات".

ولفت الرئيس ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى الترحيب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وزعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس في البيت الأبيض الأسبوع القادم.

The United States looks forward to welcoming Prime Minister @Netanyahu & Blue & White Chairman @Gantzbe to the @WhiteHouse next week. Reports about details and timing of our closely-held peace plan are purely speculative. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2020

وفي وقت سابق من مساء اليوم، كشف التلفزيون الإسرائيلي- قناتي 12 و13 العبريتين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر نشر خطة السلام المسماة "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الثاني من آذار المقبل.

وبحسب مصادر إسرائيلية وأميركية تحدثت للقناتين، فإنه خلال 24 ساعة سيُصدر البيت الأبيض بيانًا بخصوص نشر الصفقة.

وأوضحت أن ترامب دعا كلاً من بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس، زعيم حزب أزرق - أبيض، إلى واشنطن للقائهما ووضعهما في تفاصيل الصفقة ونشرها قبل الانتخابات الإسرائيلية.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن اللقاء سيُعقد في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، وهو اليوم الذي سيتم فيه عقد جلسة للكنيست الإسرائيلي لمناقشة طلب نتنياهو للحصانة.

وتوقعت مصادر من الليكود أن يتم الاتفاق على تأجيل الجلسة. فيما قالت مصادر من حزب غانتس أن الجلسة ستعقد في موعدها ولا علاقة لها بسفرهما إلى واشنطن.

وطلب نتنياهو من وزرائه وأعضاء الليكود عدم إصدار أي تصريحات أو إجراء أي مقابلات بسبب الوضع السياسي والأمني الحساس.

وقال مسؤول إسرائيلي لقناة 13 العبرية: إن الخطة ستكون مهمة وممتازة لصالح إسرائيل، وأن لدى تل أبيب الكثير من المعلومات عنها.

ونقلت مراسلة قناة ريشت كان العبرية عن بعض قادة المستوطنات قولهم إن نتنياهو أبلغهم أن الخطة تتضمن حق إسرائيل في ضم مستوطنات الأغوار مقابل دفع تعويضات للفلسطينيين.

وقالت قناة 12 العبرية إنه لأول مرة ستنشر الإداة الأمريكية خطة سلام تنص على ضم مناطق للسيادة الإسرائيلية بدلًا من نقل أراضٍ لصالح الفلسطينيين.

وحول بنود صفقة القرن، كشفت وسائل الإعلام العبرية، مساء الخميس، بنود خطيرة لـ"صفقة ترامب"، والتي تعتزم الإدارة الأمريكية نشر مبادئها خلال 24 ساعة القادمة وفق ما أعلنته واشنطن.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن أولى هذه المبادئ التي كشفت عنها القناة هي عدم وجود سيطرة للسلطة الفلسطينية على الحدود، وستكون هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على القدس.

كما تشمل الصفقة أيضا فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المفتوحة المسماة C، والموافقة على كافة المتطلبات الأمنية الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أنه سيجري خلال الصفقة عملية محدودة لتبادل الأراضي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وسيتم تعويض الفلسطينيين بأراض في النقب.

كما تتضمن الصفقة عدم تعويض الاجئين الفلسطينيين، كما كشفت القناة، مع احتمالية لاستيعاب محدود لعدد قليل منهم.

هذه البنود التي كشفت عنها القناة 12 العبرية من المتوقع أن تجد ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين، الامر الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى رفع حالة التأهب في الضفة الغربية والقدس وعلى حدود غزة خشية من ردود أفعال فلسطينية على هذه البنود الخطيرة.