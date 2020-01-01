  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الخميس 23 يناير 2020 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الخميس، بدوي صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة .

وأكدت المصادر الإعلامية العبرية أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنة "نير عام" القريبة من قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن صاروخ أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة، أطلق من شمال قطاع غزة.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، انه  في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار، تم تحديد عملية إطلاق من قطاع غزة نحو المستوطنات .

وتحدثت وسائل الإعلام العبرية، عن سقوط عدد من البالونات المفخخة في البلدات الإسرائلية من قطاع غزة، مشيرة إلى أن طواقم المتفجرات تعاملت معها دون إصابات.

#صاروخ #قطاع غزة #غلاف غزة #مستوطنات الغلاف #نير عام #غزة #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"التنمية" تعلن تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

الاحتلال: حماس وافقت على وقف اطلاق البالونات الحارقة بطلب مصري

اسرائيل تعتذر للرئيس الفرنسي

الكشف عن تدخل ترامب للإفراج عن تركية اعتقلت في إسرائيل

أجواء شديدة البرودة صباحاً، ومنخفض جوي في ساعات الليل

قلقٌ إسرائيليٌّ عارِمٌ من تصعيدٍ أمنيٍّ خطيرٍ بالضفّة الغربيّة

مسؤول عسكري إسرائيلي يهدد : سنرد بقوة إن لم يتوقف إطلاق البالونات من غزة

الأخبار الرئيسية

"صفقة القرن": فرض السيادة على مستوطنات الضفة.. و4 شروط تعجيزية لإقامة الدولة الفلسطينية!!

--

صور... بوتين للرئيس عباس: علاقتنا تاريخية ومتجذرة..ونتطلع لزيارتكم لموسكو

واشنطن تدعو نتنياهو وغانتس لاجتماع بالبيت الأبيض بشأن صفقة القرن

0

هنية من كوالالمبور: قدمنا كل ما هو مطلوب لإنجاح العملية الديمقراطية

الاحتلال

رئيس الموساد الأسبق يدعو إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة وضم الاغوار..