الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الخميس، بدوي صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة .

وأكدت المصادر الإعلامية العبرية أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنة "نير عام" القريبة من قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن صاروخ أطلق من غزة سقط في منطقة مفتوحة، أطلق من شمال قطاع غزة.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، انه في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار، تم تحديد عملية إطلاق من قطاع غزة نحو المستوطنات .

وتحدثت وسائل الإعلام العبرية، عن سقوط عدد من البالونات المفخخة في البلدات الإسرائلية من قطاع غزة، مشيرة إلى أن طواقم المتفجرات تعاملت معها دون إصابات.