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قبيل الإعلان عن "صفقة القرن" الجيش الإسرائيلي يتأهب في الضفة وحدود غزة

الخميس 23 يناير 2020 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبيل الإعلان عن "صفقة القرن" الجيش الإسرائيلي يتأهب في الضفة وحدود غزة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الخميس، أن قوات الجيش الإسرائيلي رفعت حالة التأهب في البلاد بعد ورود معلومات حول قرب الإعلان عن "صفقة القرن".
 
وقالت القناة "12 العبرية" إن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في جميع أنحاء الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، تحسبا لإعلان صفقة القرن في وقت قريب.
 
يشار إلى أن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غينتس، تلقيا دعوة مساء اليوم؛ لاجتماع في واشنطن بخصوص صفقة القرن.
 
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه من المقرر أن يصل نتنياهو وغانتس إلى واشنطن يوم الثلاثاء القادم، مبينة أنه سيتم وضعهم خلال الاجتماع في آخر تطورات خطة السلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

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