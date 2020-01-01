الخليل: وقفة تنديدا باعتقال أمين سر إقليم حركة فتح في شمال الخليل هاني جعارة

الخليل / سما /

نظمت حركة فتح إقليم شمال الخليل ونادي الأسير وقفة تنديدا باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أمين سر إقليم حركة فتح شمال الخليل هاني جعارة، وتنديدا بسياسة اعتقال واستهداف قادة وكوادر فتح.

وشارك في الوقفة التي نظمت أمام مقر الإقليم في بلدة حلحول شمال الخليل، اليوم الخميس، محافظ الخليل جبرين البكري، وأعضاء المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام وجواد عواد، وحشد من قيادات وكوادر حركة فتح، وأمناء سر الأقاليم، وأمناء سر المناطق التنظيمية، ومؤسسات وفعاليات شمال الخليل، ورؤساء البلديات واللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في مخيم العروب، وعائلة الأسير.

ورفع المشاركون صور الأسير هاني جعارة، وأمين سر إقليم يطا الأسير نبيل أبو قبيطة، ويافطات تندد باعتقال جعارة.

وقال نائب أمين سر الإقليم يوسف مسيف إن سياسة اعتقال كوادر حركة فتح واستهداف أمناء السر، تأتي ضمن مخطط حكومة الاحتلال لإيقاف فعاليات الرفض لكل سياساتها ضد أبناء شعبنا، معاهدا الجميع أن حركة فتح وكوادرها ستبقى في الميدان ردا على سياسات الاحتلال.

بدوره، اعتبر نائب محافظ الخليل خالد دودين أن اعتقال جعارة وقبله أبو قبيطة يندرج ضمن سياسة الاحتلال الاجرامية في الفترة الأخيرة في استهداف كوادر حركة فتح، لن تزيد أبناء شعبنا إلا تمسكا بحقهم.

بدوره، أشاد اللحام بالدور النضالي الكبير لجعارة وعائلته، مستذكرا شقيقه جهاد المبعد إلى ايرلندا منذ سنوات، واعتقال عدد من أفراد عائلته ضمن مخطط احتلالي الهدف منه إرهاب أبناء شعبنا.

من جانبه، أكد مدير نادي الأسير في محافظة الخليل أمجد النجار أن اعتقال جعارة يأتي ضمن مخطط احتلالي بدء باعتقال أبو قبيطة، والاعتقال المتكرر لأمين سر القدس، ضمن السياسية الإسرائيلية الرامية إلى تقويض العمل الفتحاوي ضد سياسات الاحتلال والتصدي لمخططاته.