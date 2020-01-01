جنين: إحياء فعالية يوم الشجرة بزراعة 55 شجرة زيتون في مدرسة اليامون

جنين / سما /

أحيت مديرية تربية جنين، اليوم الخميس، فعاليات يوم الشجرة، والذكرى الـ55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، بزراعة 55 شجرة زيتون، في مدرسة آمنة بنت وهب ببلدة اليامون.

ونقل محافظ جنين أكرم الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس، مثمنا دور المؤسسة التربوية ورسالتها السامية، بغرس الانتماء الوطني في عقول الطلبة الذين نستمد منهم القوة والإرادة.

من ناحيتها، أشارت مديرة تربية جنين سلام الطاهر، إلى أن المديرية تعمل على غرس القيم ومفاهيم الثورة الفلسطينية الخالدة، لتكون رسالة إلى الأجيال المقبلة، للتمسك بثوابتنا الوطنية، والحفاظ على أرضنا والدفاع عنها حتى نحقق آمالنا بإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، ثمن رئيس بلدية اليامون نايف خمايسة، دور الهيئة التدريسية وفعالياتها التي تهدف الى زرع القيم الوطنية الطالبات، لتجسيد سلوكيات القيم والمفاهيم الوطنية من أجل بناء الإنسان الفلسطيني وتمسكه بأرضه.

بدورها، أكدت مديرة المدرسة نسرين بركات، أن هذه الأنشطة التربوية تساهم في تعزيز الروح الوطنية لدى الأجيال الفلسطينية، وحمل الأمانة، واستكمال مسيرة النضال والبناء في وطننا، مستعرضة عددا من الإنجازات والمسابقات التي شاركت فيها المدرسة وحصلت على العديد من الجوائز.