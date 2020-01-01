قلقيلية: معهد فلسطين للأبحاث يدرس دور الشباب في العمل الوطني وصنع القرار

قلقيلية / سما /

نظم معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، اليوم الخميس، لقاء مع شباب محافظة قلقيلية، حول مشاركة الشباب بالعمل الوطني وصنع القرار، وذلك في دار قاعة بلدية قلقيلية.

وقال الباحث في معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي حسين رداد، إن الشباب هم صناع القرار، والتحاور معهم أحد أهم المرتكزات التي تأخذها الحكومة للنهوض بالمجتمع الشبابي الفلسطيني، بهدف التقرب من الشباب والعمل على زيادة مشاركتهم في المجتمع، والحياة العامة، ما ينعكس بشكل ايجابي على حفظ الأمن القومي والوطني، والمصالح العليا لشعبنا.

من جهته، أشار الباحث في المعهد مؤمن الخريشي إلى أن الشباب هم عماد الأمة، وقيام أي دولة يأتي من مشاركتهم الفاعلة بالمجتمع، لذلك نحرص على تنظيم اللقاءات معهم في كافة أرجاء الوطن، وندون أفكارهم للاستفادة منها مستقبلا، مشددا على أن الجهات الفلسطينية أينما كانت يجب أن تعيد الاعتبار للشباب، وتعطيهم فرصة للتعبير عن رأيهم لتحقيق الأمن القومي والوطني.