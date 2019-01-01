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"اسرائيل" تسلم أمريكياً محكوم بالسجن 20 عاماً

الخميس 23 يناير 2020 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اسرائيل" تسلم أمريكياً محكوم بالسجن 20 عاماً


القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية السابعة أن "إسرائيل" سلمت اليوم الخميس، مواطناً أمريكياً لبلاده بعد أن اعتقلته في يونيو من العام الماضي.

و بحسب القناة العبرية، فقد سلمت "اسرائيل" الأمريكي "ديفيد مورو" بناءً على طلب قدمته الولايات المتحدة، وهو طبيب تجميل متهم باحتيال بمبلغ قدره 3.5 مليون دولار.

وأوضح أن المعتقل قدم عوائد ضريبة دخل مزورة إلى السلطات الضريبية وبالتالي تجنب دفع ضرائب تقدر بمبالغ كبيرة.

وأشارت إلى أنه فر إلى "إسرائيل" عبر المكسيك من خلال جواز سفر مكسيكي مزيف، مشيرة إلى أن الأمريكي سيقضي حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً، بعد حكم من المحكمة الاتحادية في كاليفورينا.

وكان مكتب المدعي العام الإسرائيلي قدم التماساً لمحكمة القدس لطلب تسليم مورو للولايات المتحدة وفي سبتمبر عام 2019 قبلت المحكمة الالتماس، وفي ديسمبر الماضي وقع وزير العدل أمير أوهانا على تسليم مورو والذي تم اليوم.

#اسرائيل #امريكا #الاحتيال

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