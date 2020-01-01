دخول كميات جديدة من الغاز المصري لقطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت نقابة العاملين في توزيع الغاز والبترول بغزة، مساء اليوم الخميس، وصول سيارات نقل غاز مصري لمعبر رفح البري.

وأوضحت النقابة، في تصريح صحفي، وصول سيارات الغاز للمعبر وذلك تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة، فق ما نقلته وكالة "الرأي" الحكومية

وأشارت إلى أنه من المتوقع استئناف ضخ كميات جديدة من الغاز المصري عبر معبر رفح، ليتم توزيعها على محطات البترول في جميع أنحاء القطاع، بمعدل 13-15 طن غاز لكل محطة.

وبينت أن الكميات التي دخلت اليوم من معبر كرم أبوسالم من الغاز الإسرائيلي، بلغت 6 سيارات، تم التحريز عليها، مضيفةً أنه بانتظار اكتمال دخول الغاز المصري إلى غزة ومن ثم توزيع كميات مناسبة للمحطات، للتخفيف من أزمة الغاز التي تعصف بالقطاع منذ عدة أيام.

الجدير ذكره، أن القاهرة زودت غزة بكميات من غاز الطهي بمعدل 12 سيارة تحمل كل منها 20 طناً فقط.