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الهندي: القدس تشهد اليوم أكبر تجمع للنفاق الدولي

الخميس 23 يناير 2020 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهندي: القدس تشهد اليوم أكبر تجمع للنفاق الدولي


غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي الدكتور محمد الهندي، إن مدينة القدس المحتلة، تشهد اليوم أكبر تجمع للنفاق الدولي منذ قيام دولة العدو الصهيوني، في إشارة إلى اجتماع يضم قادة 40 دولة بدعوة من حكومة الاحتلال.

وأضاف د. الهندي في تصريح صحفي اليوم الخميس: يجتمع زعماء الغرب لإحياء ذكرى المحرقة التي جرت في بلادهم وعلى أيديهم؛ يجتمعون على الأرض التي شهدت نكبة الشعب الفلسطيني بدعمهم ومشاركتهم".

وأوضح أن هذا المشهد يعيد للذاكرة مأساة "النكبة الفلسطينية " بغطاء واعتراف ودعم ما يسمى بالشرعية الدولية عام 1948.

وبيّن د. الهندي أن القوى الفلسطينية _التي لا يزال بعضها يراهن على الشرعية الدولية _ مدعوة أمام هذا المشهد أن تنفض يدها من هذة المراهنة الخاسرة وتراهن فقط على قدرة الشعب الفلسطيني وإيمانه وحيويتة واستعداده للتضحية.

من جهة ثانية، استنكر د. الهندي، قرار العدو بإبعاد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى المبارك، واصفا هذا الفعل بأنه "خطوة وقحة لإبعاد العلماء والدعاة والمرابطين والمرابطات عن المسجد" .

وقال، إن "قرار ابعاد الشيخ صبري عن المسجد الأقصى بعد إبعاد وسجن الشيخ رائد صلاح يعد استهتارا بمقدسات المسلمين ورموزهم الدينية وخطوة لطمس كل صوت يدافع عن حقوق الأمة في القدس والأقصى تمهيدا لتقسيم المسجد وانتهاك حرماته".

ودعا عضو المكتب السياسي للجهاد، المسلمين في كل مكان إلى إظهار غضبهم على ممارسات العدو الصهيوني ضد مسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما دعا القوى الفلسطينية إلى إعلان أشد إدانة لهذا القرار، عادا الشيخ عكرمة صبري "رمزا للدفاع عن القدس والأقصى".

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