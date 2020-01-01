غنيم يفتتح مشاريع مائية في سلفيت

رام الله / سما /

افتتح رئيس سلطة المياه مازن غنيم، بمشاركة محافظ سلفيت عبدالله كميل، ومدير مديرية الحكم المحلي في سلفيت رائد مقبل، مشروع توسعة وتأهيل شبكة مياه فرخة شرق سلفيت.

ويعتبر مشروع شبكة مياه فرخة أحد المشاريع التطويرية الممولة من موازنة سلطة المياه، بقيمة إجمالية تصل إلى267 ألف دولار، بهدف تحسين وضع النظام المائي للقرية، والمساهمة في خفض نسبة الفاقد في المياه، والحفاظ على العمر الافتراضي لشبكة المياه، والتقليل من أعباء الصيانة على المجلس المحلي.

ويتضمن المشروع في مكوناته توريد وتركيب خطوط مياه ليساهم في استدامة وتحسين خدمة المياه لجزء كبير من سكان القرية بما فيها مناطق التوسع التي لم تكن مخدومة.

وقال غنيم إننا اليوم نتطلع للمستقبل من خلال إنجازنا للمشروع كفرصة لخلق آفاق جديدة للأجيال المقبلة، من خلال التعزيز الفعلي لصمود وديمومة الانسانية والحياة جمعاء.

وأضاف: "نحن دائما ومن خلال عملنا ومتابعتنا لهذا القطاع الهام الذي يواجه بالتحديات، نطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا والتي لن تتحقق دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والذي يشكل الأمن المائي فيه ركنا أساسيا لا يمكن تجاهله".

وأكد غنيم لأهالي قرية فرخة أن مشكلة الصرف الصحي وتدفق المياه العادمة التي باتت معضلة للسكان سنعمل على حلها من خلال العمل على تنفيذ مشروع الخط الناقل الذي نضعه على جدولة مشاريعنا الطارئة.

من جانبه، ثمن كميل كافة الجهود التي تبذلها الحكومة في توفير الخدمات الأساسية والحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أن المياه تأتي على رأس هذه الخدمات لأهميتها.

وقال إن هذا المشروع من المشاريع الهامة لمحافظة سلفيت والتي تساهم في خدمة المواطنين، لا سيما أن المحافظة مهددة دائما بالاستيطان الذي يلفها بهدف السيطرة على الارض والتضييق على السكان.

وتضمنت جولة غنيم التوجه إلى قراوة بني زيد للاطلاع على احتياجات ومطالب أهالي القرية لتحسين وصول خدمة المياه اليهم، وأوضح الأهالي أن القرية تعاني من فاقد عالي في المياه، وعدم وصول المياه للمناطق المرتفعة والحاجة الى تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع لزيادة معدل الجباية.

وأعلن غنيم عن تخصيص مبلغ مالي يصل الى 3 مليون شيقل على الموازنة التطويرية لتحسين توزيع المياه في قراوة بني زيد، ليشمل تأهيل الشبكة الداخلية ودراسة إنشاء خزان لتوصيل المياه الى المناطق المرتفعة.

وأشار الى ان الطواقم المختصة في سلطة المياه ستعمل على متابعة القضايا التي طرحها المجلس من اجل تشخيص مشكلة توزيع المياه، وايضا وضع خطة لتحسين توزيعها داخل القرية، علما أن كميات المياه كافية لسد الاحتياجات اليومية.

وبحث غنيم مشكلة الصرف الصحي في بلدية سلفيت، مبينا أن سلطة المياه أدرجت على موازنتها التطويرية للعام 2020-2021 مشروع تأهيل شبكة الصرف الصحي بقيمة مالية تصل الى مليون و800 ألف شيقل سيساهم في حل المشكلة وتحسين الوضع في مدينة سلفيت.

وواصل غنيم جولته في قرية مردا، مؤكدا أن مشروع تاهيل شبكة مياه مردا تم ترسيته بمبلغ 2.7 مليون شيقل، وسيتم المباشرة بالعمل به قريبا، داعيا المجلس البلدي إلى العمل على صيانة المشروع وتخفيف نسبة الفاقد الذي سينعكس ايجابا على جودة خدمة تزويد المياه.

وأوعز غنيم للطواقم الفنية بعمل دراسة للاستفادة من مياه نبع مردا سواء في تزويد مياه الشرب، إن كانت مطابقة لمواصفات مياه الشرب أو لاستخدامها في الزراعة.

واختتم رئيس سلطة المياه جولته في بلدة كفل حارس، حيث استمع الى احتياجات البلدية من المشاريع التطويرية في قطاع المياه والصرف الصحي، وتم التركيز على مشروع الصرف الصحي الذي يخدم البلدة والمنطقة المجاورة.

وأوعز غنيم لجهات الاختصاص العمل على دراسة فنية ومؤسساتية للمشروع، إضافة إلى وضع دراسة احتياجات البلدية من خزان وخطوط ناقلة وتوسيع للشبكة، مؤكدا خصوصية المنطقة التي تتعرض لهجمات المستوطنين والاستيلاء على الأراضي والتضييق على حياة المواطنين.