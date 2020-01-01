محافظ جنين يبحث مع اللجنة الإقليمية للتنظيم آلية الحد من الاعتداء على الممتلكات العامة

جنين / سما /

بحث محافظ جنين أكرم الرجوب، مع رئيس اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء، مدير الحكم المحلي في جنين راغب أبو دياك، اليوم الخميس، آلية الحد من الاعتداء على الممتلكات العامة، والأبنية المخالفة في المحافظة.

ووضعت اللجنة الرجوب في صورة الأبنية المخالفة لشروط وقواعد البناء في المحافظة، والحاجة إلى تنظيم هذه العملية والاشراف عليها.

وتطرق المجتمعون إلى مشكلة التعدي على الاراضي الزراعية واراضي الحكومة، وظاهرة تقسيم الأراضي عالية الخصوبة وبيعها على أنها أراضي صالحة للبناء، إضافة إلى الاعتداء على المرافق العامة كالشوارع أثناء البناء.

من جهته، أوصى الرجوب بمتابعة حثيثة للاعتداءات على الأراضي الحكومية، والمرافق العامة، إضافة إلى الحد من انتشار ظاهرة البناء في الاراضي الزراعية وتقسيم الاراضي عالية الخصوبة وبيعها على انها اراضي صالحة للبناء.

وشدد الرجوب على ضرورة العمل في إطار القانون والنظام المعمول به في فلسطين ضمن غطاء سياسي واعلامي واضح ومحدد، داعيا الجهات المختصة بإعلامه عن أي مخالفة أو تعدي من أجل القيام بالإجراء التنفيذي حسب الاصول.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة لرصد ومتابعة الاعتداءات على الاراضي الحكومية، ومخالفات قوانين التنظيم والبناء، والبدء فورا بعملها في مناطق المحافظة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.