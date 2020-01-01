مصرع مواطن اثر سقوطه من علو في قلقيلية

قلقيلية / سما /

لقي مواطناً من سكان نابلس بالضفة الغربية مصرعه اليوم الخميس، إثر سقوطه عن الطابق الحادي عشر خلال عمله في مدينة قلقيلية.

و قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه ويوم أمس وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وصول مواطن مصاب بجروح خطيرة إلى مشفى درويش نزال الحكومي، حيث تحركت قوة من شرطة المباحث العامة والتحقيقات الى المشفى، حيث تبين أن المواطن أب براء حسام ابو نعمه (31) عام من سكان نابلس سقط عن الطابق الحادي عشر أثناء عمله بشركة لتركيب المصاعد بقلقيلية، حيث أصيب بجروح بالغة الخطورة أُدخل على إثرها في حالة موت سريري، وأعلن الأطباء صباح اليوم عن وفاته.

وأضاف: "بعد الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي والنيابة العامة تقرر تسليم الجثة لذويها لدفنها".