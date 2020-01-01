مرسوم رئاسي بتخصيص أرض بمدينة الدوحة لإقامة المستشفى الهندي

رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة مع السفير الهندي لدى فلسطين آخر مستجدات مشروع المستشفى الهندي الذي سيقام في الدوحة بمحافظة بيت لحم.

وأبلغت الوزيرة الكيلة، السفير الهندي، خلال اجتماعٍ في مكتبها برام الله، اليوم الخميس، بمرسوم الرئيس محمود عباس بتخصيص قطعة أرض في مدينة الدوحة لإقامة المشروع، بدل منطقة عش الغراب في بيت ساحور بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي إقامة المشروع في تلك المنطقة.

وطالبت بتسريع إجراءات تنفيذ المشروع للعمل على التخفيف من الضغط على مستشفى بيت جالا الحكومي في محافظة بيت لحم، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.