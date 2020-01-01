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الاحتلال يخطر بوقف البناء في سبعة منازل ومجلس قروي جنوب الخليل

الخميس 23 يناير 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بوقف البناء في سبعة منازل ومجلس قروي جنوب الخليل


الخليل / سما /

 أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، بوقف البناء في سبعة منازل ومجلس قروي في قرية بيرين جنوب الخليل.

وداهمت القوات قرية بيرين جنوب الخليل، وأخطرت بوقف العمل والبناء في مجلس قروي القرية وسبعة منازل أخرى تعود ملكيتها لكل من: عطا برقان، ومحمود برقان، وبشير برقان، ومحمود برقان، واسعد برقان، ونور عبد الرحمن برقان، ويعقوب برقان، بحجة البناء في منطقة "ج".

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت الأسبوع المنصرم أساسات مدرسة بيرين، في إطار سياسة التضييق على المواطنين وحملهم على الرحيل من المسافر الشرقية لمحافظة الخليل.

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