زيدان يحبط إبراهيم دياز: تألقه لن يغيّر شيء

وكالات / سما /

قلل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد من أهمية تألق النجم الإسباني الشاب إبراهيم دياز خلال المباراة التي خاضها الفريق يوم أمس ضد سالامنكا في دور ثمن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويعد إبراهيم دياز من أقل اللاعبين مشاركة مع ريال مدريد في الموسم الحالي، ورغم ذلك، رفض الرحيل في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة لرغبته في القتال وإقناع المدرب زيدان بقدراته.

واعتمد زيدان على إبراهيم دياز في مباراة سالامنكا بعد أن دفع به بحلول الدقيقة 52، وتمكن اللاعب من صناعة الفارق بعد تسببه بالهدف الثاني لريال مدريد، وتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع عبر مجهود فردي.

وكان المدرب الفرنسي صريحاً في المؤتمر الصحفي عندما أكد على أن تألق إبراهيم دياز لن يغيّر بوضعه الحالي شيء، خصوصاً وأن المباراة كانت أمام منافس متواضع.

وقال زيزو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية “انا سعيد بما فعله، والأهداف التي سجلها، نحن هنا لفعل هذه الأمور، هذه المباراة لا تغيّر الأمور، والجميع يعرف وضعه”.