سولشاير يؤكد عزم مانشستر يونايتد على التعاقد مع صفقات جديدة

وكالات / سما /

أكد النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي تحرك النادي للتعاقد مع صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوية.

ويقدم فريق مانشستر يونايتد واحدة من أسوأ مواسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي، بتواجده حالياً في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة.

وتعرض مانشستر يونايتد للخسارة مساء أمس على ملعبه “الأولد ترافورد” أمام بيرنلي بهدفين نظيفين، ليستمر الفريق في الانهيار.

مانشستر يونايتد بحاجة إلى التعاقد مع لاعبين جدد بعد إصابة نجوم الفريق “ماكتوميناي، وماركوس راشفورد، وبول بوجبا”، وهذا ما أكده سولشاير.

وأشارت التقارير الصحفية بأن برونو فيرنانديز لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي سيكون صفقة الشياطين الحمر الجديدة القادمة، بالإضافة إلى إمكانية التعاقد مع مهاجم آخر بديلاً للمصاب راشفورد.

وتحدث سولشاير في مؤتمره الصحفي عقب انتهاء مباراة مانشستر يونايتد قائلاً “نحن نعمل على تحسين أداء اللاعبين، ونأمل في أن نتمكن من الحصول على شيءٍ ما في سوق الانتقالات الشتوية”.

وأضاف “أعتقد بأن الجميع بإمكانهم التأكيد على أن الفريق يتعرض للضغط دائماً، ولكني سعيد بهؤلاء اللاعبين لأنهم يقدمون كل ما لديهم”.