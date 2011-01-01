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"مدى" يشارك في اجتماع اقليمي مع "الفيسبوك" للبحث في سياسات المحتوى

الخميس 23 يناير 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

شارك مركز مدى في اجتماع اقليمي نظمته شركة فيسبوك في العاصمة الاردنية عمان لمدة يومين هذا الاسبوع، للبحث في سياسات الشركة المتعلقة بالمضمون وخطاب الكراهية والمواضيع الاخرى المتعلقة بهذا المجال.

وقد مثل المركز مديره العام موسى الريماوي والذي تحدث ايضا كرئيس للشبكة العربية لمكافحة خطاب الكراهية، وقد اكد في مداخلاته على اهمية قيام الشركة بمراجعة سياساتها المتعلقة بالمحتوى الفلسطيني، والتي تتناغم مع المفاهيم الاسرائيلية المتعلقة بالتحريض وخطاب الكراهية، حيث اغلقت الشركة اوجمدت 181 موقعا لصحفيين ووسائل اعلامية خلال العام الماضي.

كما اشار الريماوي الى ضرورة تخلي الشركة عن ازدواجية المعايير التي تتعامل بها، فيما يتعلق بالمواقع الاسرائيلية التي تضج بالتحريض الذي يمارسه ليس فقط الاشخاص، بل القيادة الاسرائيلية وخاصة رئيس الوزراء نتنياهو.

كما اعرب عن استعداد الشبكة للتعاون مع الفيس بوك فيما يتعلق بخطاب الكراهية في المنطقة العربية، التي تشهد نزاعات وحروب اهلية وانتفاضات منذ العام 2011، ويمارس فيها خطاب الكراهية بشكل سافر ادى الى تغذية الصراعات والمشاكل الداخلية.

من جهتهم قام ممثلو الشركة بشرح سياسات الشركة في مختلف المجالات المتعلقة بالمضمون وخطاب الكراهية وكيفية التعاون مع "الشركاء الموثوقين" والرد على طروحات واستفسارات المشاركين في الاجتماع.

وسيواصل المركز متابعاته مع شركة الفيس بوك في كافة الشكاوي التي ترده من صحفيين ووسائل اعلامية ونشطاء كما فعل العام الماضي، وسيواصل طرح القضايا المتعلقة بالمحتوى الفلسطيني ومناقشتها مع المعنيين في شركة الفيس بوك من اجل تعديل السياسات المتعلقة بذلك.

#مركز مدى #الفيسبوك #سياسات المحتوى

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