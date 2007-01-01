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الموت يفجع الفنانة جوليا بطرس

الخميس 23 يناير 2020 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الموت يفجع الفنانة جوليا بطرس


وكالات / سما /

توفي والد الفنانة اللبنانية جوليا بطرس، عن عمر ناهز الـ80 عاما، إثر مشاكل في القلب.

خليل بطرس هو أيضا والد الملحن زياد بطرس والمخرجة صوفي بطرس، ومن المتوقع أن تتم مراسم الدفن يوم الجمعة المقبل، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

 بطرس هي مغنية لبنانية ولدت في بيروت، لوالد لبناني وأم من أصول فلسطينية، وتبلغ من العمر 51 عاما.

وحصلت جوليا بطرس على "وسام الأرز الوطني" من رتبة ضابط في لبنان عام 2007.

 
#جوليا بطرس

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