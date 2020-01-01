مسؤول عسكري إسرائيلي يهدد : سنرد بقوة إن لم يتوقف إطلاق البالونات من غزة

القدس / سما /

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الخميس، عن انه في حال لم يتوقف إطلاق البالونات المتفجرة والحارقة من قطاع غزة، فسيكون هناك رد كبير من قبل جيش الاحتلال.

ونقلت القناة العبرية السابعة عن المسؤول العسكري قوله إن لدى القيادة الجنوبية وقسم الاستخبارات وهيئة الأركان العامة خططاً مفصلة للاستجابة وعملية الرد التي ستنفذ من أجل وقف إطلاق تلك البالونات.

وزعم إن لدى المؤسسة الأمنية والعسكرية فهم بأن هناك عدداً من كبار مسؤولي حماس يرفضون الهدوء وهم من يصدرون تعليمات باستمرار إطلاق البالونات وتصعيد الأوضاع معتبرا ذلك مخاطرة غير محسوبة حسب زعمه.