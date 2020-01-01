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يمكنك شراء منزل في بلدة إيطالية مقابل يورو واحد فقط بشرط !

الخميس 23 يناير 2020 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
يمكنك شراء منزل في بلدة إيطالية مقابل يورو واحد فقط بشرط !


وكالات / سما /

قدمت بلدة إيطالية عرضا مغريا لمن يرغبون في امتلاك ثقافة جديدة والاستمتاع بأشعة الشمس والطبيعة الجميلة.

وتعرض بلدة بيساتشا الخلابة، الواقعة في إقليم كامبانيا بجنوب إيطاليا، إمكانية شراء منازل مقابل يورو واحد فقط، ومع ذلك، لا يمكنك الحصول عليه فقط من أجل قضاء عطلة مؤقتة، حيث إذا أردت شراء أحد هذه المنازل، فستحتاج إلى الانتقال إلى البلدة وتصبح جزءا من المجتمع المحلي.

ويكمن الهدف من هذا العرض في بث حياة جديدة في البلدة الصغيرة، التي أصبحت مهجورة إلى حد ما، رغم أنه ما يزال هناك بعض المتاجر والمطاعم النابضة بالحياة.

ويبلغ عدد سكان البلدة أقل من 5 آلاف نسمة، ويعود انخفاض عدد سكانها إلى عدة أسباب بينها الهجرة، إضافة إلى الزلزال الذي ضرب البلدة في الثمانينيات.

ووفقا لموقع CNN Travel، فإن السلطات في بيساتشا، تعرض 90 مبنى، كل منها بسعر 1 يورو فقط.

وأوضح نائب عمدة بيساتشا أنهم يأملون أن تشتري العائلات أو مجموعات من الأصدقاء هذه المنازل، خاصة وأن بعضها متجمعة معا.

وفي الواقع، يأمل السكان المحليون في أن يقوم المشترون بشراء أكثر من منزل واحد.

وبالطبع، توجد العديد من الإغراءات بشأن هذه الصفقة، حيث أن البلدة واقعة وسط التلال والمناظر الطبيعية الجميلة، ناهيك عن وجود الكثير من الكهوف التاريخية وسراديب الموتى (المدافن الرومانية تحت الأرض).

كما أن هناك المأكولات الإيطالية الشهية التي يجب اكتشافها، بالإضافة إلى أن بيساتشا تملك كرنفالات خاصة بها ومعارض ومهرجانات غذائية.

ولا يعد عرض منازل للبيع بأسعار رخيصة أمرا جديدا، حيث سبق للعديد من البلدات الإيطالية الصغيرة تقديم صفقات مماثلة، حتى أن سلطات إحدى المناطق عرضت دفع نحو 25 ألف يورو للسكان الجدد مقابل انتقالهم للعيش في إحدى القرى التابعة لها.

#بلدة بيساتشا #ايطاليا

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