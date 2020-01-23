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أمريكية تبيع زوجها بـ100 دولار عقوبة على إفساده سروالها المفضل

الخميس 23 يناير 2020 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكية تبيع زوجها بـ100 دولار عقوبة على إفساده سروالها المفضل


وكالات / سما /

تخرج الكثير من الملابس من الغسالة أصغر حجما مما كانت عليه قبل دخولها، وهو ما حدث مع أمريكي قررت زوجته الانتقام منه بطريقة غير متوقعة.

وقررت امرأة من ميشيغان في الولايات المتحدة، الانتقام من زوجها على خطئه الذي لا يغتفر بالنسبة لها، حيث نشرت إعلانا في مجموعة على "فيسبوك" تظهر فيه صورة زوجها وهو يشعر بالحرج ويغطي وجهه بإحدى يديه ويمسك السروال باليد الأخرى بعد أن تقلص عقب غسله.

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وأصبح البنطال وهو من العلامة التجارية الأسترالية Spell and the Gypsy Collective، صغيرا لدرجة أنه يمكن أن يناسب طفلا صغيرا.

وأرادت المرأة "بيع" زوجها لاسترداد جزء من الأموال التي خسرتها، نظرا لأن سعر البنطال كان 199 دولارا، عندما اشترته، ولم يعد متاحا بالأسواق.

وعرضت المرأة بيع زوجها لأي امرأة ترغب بشرائه، بمبلغ قدره 111 دولارا، وعلى الرغم من أن الإعلان لم يجذب المشترين، إلا أن المستخدمين شاركوا الزوجة بعدد من التعليقات التي توضح تعرضهم لتجارب مماثلة.

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