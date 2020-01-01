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شكري: تم استقدام "مقاتلين أجانب" إلى ليبيا ونرفض الحوار مع "الإرهاب"

الخميس 23 يناير 2020 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
شكري: تم استقدام "مقاتلين أجانب" إلى ليبيا ونرفض الحوار مع "الإرهاب"


القاهرة /وكالات/

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه تم استقدام "مقاتلين أجانب" إلى ليبيا، مضيفا أن بلاده والدول المجاورة لها ترفض إجراء أي حوار مع "الإرهاب".

وأضاف شكري أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، "خالف بنود اتفاق الصخيرات بإبرام اتفاقيات مع الجانب التركي"، لافتا إلى أن "المشهد الليبي شهد إرباكا بتدخل تركي في شؤون بلد عربي".

وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا المنعقد في الجزائر، اليوم الخميس.

ويهدف هذا الاجتماع الموسع الذي يجري بمشاركة وزراء خارجية كل من الجزائر وتونس ومصر والسودان وتشاد والنيجر، بالإضافة إلى وزير خارجية مالي، إلى تدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين، من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة.

#سامح شكري #ليبيا #تركيا

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