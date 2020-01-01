  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

وزير الطاقة السعودي لصحفي بريطاني: أنت غبي! (فيديو)

الخميس 23 يناير 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الطاقة السعودي لصحفي بريطاني: أنت غبي! (فيديو)


وكالات

أمام عدسات وسائل الإعلام، وصف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، صحفيا بريطانيا بأنه "غبي" ردا على سؤاله عن قضية اختراق هاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس.

إقرأ المزيد
[وزير الخارجية السعودي: المزاعم باختراق ولي العهد لهاتف رئيس أمازون]
وزير الخارجية السعودي: المزاعم باختراق ولي العهد لهاتف رئيس أمازون "سخيفة"

وجاء هذا الحادث أمس الثلاثاء على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، عندما حاول الصحفي من شبكة ITV News البريطانية، جويل هيلز، الحصول على تعليق من الوزير على مزاعم وقوف السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان شخصيا وراء اختراق هاتف مؤسس شركة "أمازون" ومالك صحيفة "واشنطن بوست" الملياردير الأمريكي جيف بيزوس.

ورفض الأمير عبد العزيز منذ البداية التعليق على الموضوع، مشيرا إلى أنه وزير للطاقة وليس مسؤولا معنيا بهذه المسألة، غير أن الصحفي سأله مجددا: "لماذا اخترقت السعودية هاتف جيف بيزوس؟"

ورد الأمير السعودي على ذلك بالقول إن الصحفي يطرح "سؤالا خاطئا في مكان خاطئ"، مضيفا: "كل ما تفعله الآن لا يهدف إلا إلى جذب الاهتمام".

ثم سأل الصحفي الوزير عما إذا كانت السعودية تعد بيزوس "هدفا مشروعا"، ليرد الوزير على ذلك بالقول: "أعتقد أن ذلك سخرية ونكتة".

وتابع الصحفي متسائلا:" هل يبدو ذلك سخرية؟ الناس قلقون من الهجمات السيبرانية !"، غير أن الوزير قاطعه بالقول: "أنت غبي".

وواصل الصحفي: "هل تعتقد أنني غبي"؟ ورد الوزير: "نعم".

وجاء ذلك على خلفية صدور تقرير أممي خلص إلى أن هاتف بيزوس تعرض للاختراق إثر تسلمه رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. الرئيس الفرنسي يوبخ ضباط الاحتلال ويطردهم من أمام كنيسة في القدس

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

الاحتلال يزعم: التسلل من غزة كان مخططا بهدف تنفيذ عملية

الاحتلال: حماس وافقت على وقف اطلاق البالونات الحارقة بطلب مصري

اسرائيل تعتذر للرئيس الفرنسي

الكشف عن تدخل ترامب للإفراج عن تركية اعتقلت في إسرائيل

غزة: كشف شبكة لصوص متخصصة بسرقة منازل ومحلات في رفح

الأخبار الرئيسية

المئات يتظاهرون في غزة ضد وصول 40 زعيما دوليا الى اسرائيل لاحياء ذكرى الهولوكست

"التنمية" تعلن تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

524390M

صور: بوتين يصل إسرائيل برفقة حاشية مكونة من 200 شخص على متن خمس طائرات

قلقٌ إسرائيليٌّ عارِمٌ من تصعيدٍ أمنيٍّ خطيرٍ بالضفّة الغربيّة

كوشنر ومسؤول أممي يلغيان زيارتهما المقررة إلى اسرائيل