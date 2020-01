وزير الطاقة السعودي لصحفي بريطاني: أنت غبي! (فيديو)

أمام عدسات وسائل الإعلام، وصف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، صحفيا بريطانيا بأنه "غبي" ردا على سؤاله عن قضية اختراق هاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس.

وجاء هذا الحادث أمس الثلاثاء على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، عندما حاول الصحفي من شبكة ITV News البريطانية، جويل هيلز، الحصول على تعليق من الوزير على مزاعم وقوف السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان شخصيا وراء اختراق هاتف مؤسس شركة "أمازون" ومالك صحيفة "واشنطن بوست" الملياردير الأمريكي جيف بيزوس.

Saudi energy minister Prince Abdulaziz Bin Salman refused to answer questions when asked by @ITVJoel about claims Saudi Arabia's Crown Prince hacked into the mobile phone of Amazon boss, Jeff Bezoshttps://t.co/Q57iWvOU0z pic.twitter.com/2ovV2FYV30