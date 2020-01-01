المئات يتظاهرون في غزة ضد وصول 40 زعيما دوليا الى اسرائيل لاحياء ذكرى الهولوكست

غزة / سما/

تظاهر مئات الفلسطينيين في قطاع غزة أمام مقر الامم المتحدة، اليوم الخميس، احتجاجا على زيارة 40 زعيما دوليا للقدس المحتلة، للمشاركة فيما يعرف باحياء ذكرى "الهولوكست".

ورفع الفلسطينيون شعارات تؤكد ان المحرقة الحقيقة هي المجازر المتوالية بحقهم عبر 72 عاما من احتلال للارض ومصادرة للحقوق.

وقال محمود خلف القيادي في الجبهة الديمقراطية ان اقامة الاحتفال على ارض القدس هو المكان الخطأ وتضليل للعالم والاجيال القادمة ومحاولة لدعم بنيامين نتنياهو في حملته الانتخابية، مضيفا خلال تلاوته رسالة موجهة للامين العام للامم المتحدة "معسكر الابادة ليس هنا ولم تشهد القدس حربا ضد السامية بل كانت القدس مهد المسيح ومسرى النبي محمد صلي الله عليه وسلم والاحتلال هو من يرتكب حروبا مدمرة ضد الشعب الفلسطيني".

واعرب خلف عن تطلعاته الى ان يتذكر رؤساء الدول المشاركة قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والقرارات التي صوتوا لجانبها والاطلاع على حجم القتل مثل ما جرى مع الاطفال الثلاثة وسط القطاع.ودعا الامين العام للامم المتحدة للضغط من أجل انهاء حصار غزة.